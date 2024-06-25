職安修例加辣罰則 判刑無相應提高

【本報訊】去年職業傷亡個案的數目為29,456宗，每千名僱員的傷亡率為10.1%，而發生的致命工業意外共24宗，涉及建造業有20宗、即佔80%，另4宗屬於製造業。有議員指通過職安健修例後，致命個案總數並沒有下降，且雖然提高罰則但案例沒有按罰則相應提高；亦有議員希望做好強制地盤及智慧工地檢討措施，不要「政出多門」，又稱政府推行的職業安全措施經常被業界「牽着鼻子走」。

政府在立法會一個事務委員會上指出，去年各行業的工業意外數字為8,134宗，每千名工人的意外率為13.8%，而建造業的工業意外數字為3,097宗，每千名工人意外率為27.6%。就建造業而言，政府指2023年共發生20宗致命工業意外，涉及「人體從高處墮下」、「觸電或接觸放出的電流」、「暴露於有害物質中或接觸有害物質」（兩宗）等。

議員周小松指通過職安健修例後，致命個案總數並沒有下降，又指早前有一宗簡易程序個案判罰5萬元，與過往判罰相差不遠，但新條例罰款提高至300萬元，斥雖然提高罰則但案例沒有按罰則相應提高，詢問個案是否屬於輕判。

勞工處副處長馮浩賢回應稱，去年4月通過修例，但如要判罰1,000萬元和監禁，一般而言屬於非常嚴重的個案，而其他個案則要視乎情況，每個案例會與律政司研究，又指上述案例因看不到足夠理據可以上訴，因此沒有上訴，但強調將來如認為判罰太輕，將會和律政司商量。

檢討智慧工地 促勿政出多門 議員田北辰指政府早前推出強制地盤及智慧工地檢討措施，詢問強制措施包含甚麼，擔心政府「政出多門」、「左手唔知右手做緊咩」，又斥政府的職安健措施經常被業界「牽着鼻子走」。馮回應指會與發展局保持聯繫，又強調政府工程計劃支出只要多過3,000萬元，便會做安全智慧工地系統，而私人工地參與率不高，則會推出認證計劃，鼓勵他們設立系統。