着力引入人才 恐窒礙本地年輕族上流

【本報訊】政府在去年9月推出「補充勞工優化計劃」，並於去年6月推出「院舍輸入護理員特別計劃」，有議員指政府需要不時關注本地工人就業情況，又指失業率低證明有工開，但並不代表年輕人有發展潛力，擔心政府把人才引入視為「政績」，但忽視過量人才會否令本地年輕人失去上流空間。

政府指由於人口高齡化，香港出現結構性勞動人口縮減，不少行業面對勞工不足的問題。為紓緩人力短缺的情況，推動香港的經濟和社會發展，政府推出補充勞工優化計劃，並於去年6月19日為院舍業界推出「院舍輸入護理員特別計劃」。

院舍護理員 外勞本地薪酬差7000元 議員周小松表示，政府引入人才的同時，需要不時關注本地工人就業情況，又指院舍目前有1.5萬多個護理員服務7萬多個院舍宿位，當中4,000多個外勞，希望在擴大輸入外勞時，要保住本地職位，而資助院舍中，政府撥款給院舍聘請護理員，每個會以總薪級點第8點，即21,800多元資助，但同時允許機構以中位數14,820元輸入外勞，他指中間差價7,000多元，詢問如何確保機構有動力聘請本地人。

當局回應指輸入外勞需要保障本地工人優先就業，指無論甚麼計劃都要有本地招聘，而資助院舍大部分資金來自於政府，且資助院舍並「不以搵錢為目標」，稱很多資助院舍聘請外勞並不是為了省錢。

另一議員陸頌雄則舉例指英格蘭國家足球隊成績一般，皆因本土國家球員沒有發揮，指政府將人才計劃的申請人數多視為「政績」，擔憂過量人才會否讓本地年輕人失去上流空間，強調失業率低證明有工開，但並不代表年輕人有發展潛力。當局則指搶人才目的為本地勞動人口的高峰期已經過去，如果要經濟發展，則要有足夠人才將「餅做大啲」。