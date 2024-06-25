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抵港人才 睇網上攻略取經 扮工博續簽證

截至今年5月底，各項輸入人才計劃共收到逾30萬宗申請，其中近19萬宗獲批。 截至今年5月底，各項輸入人才計劃共收到逾30萬宗申請，其中近19萬宗獲批。
截至今年5月底，各項輸入人才計劃共收到逾30萬宗申請，其中近19萬宗獲批。
開空殼公司鑽漏洞 務須打擊濫用
政府在2022年底起推出多項人才入境措施，截至2024年5月底，各項輸入人才計劃共收到逾30萬宗申請，其中近19萬宗獲批。立法會人力事務委員會昨討論有關事宜，有議員質疑已引入的人才主要來自內地，其他國家的人才較少，更有議員指網上出現續簽攻略，讓人才找不到工作便去保險公司做經紀、開空殼公司，甚至社交平台的攻略更有「相當高嘅欺騙成分」，認為人才計劃應如打擊濫用公屋一樣要「打濫」。當局則表明不同意把人才計劃和公屋一同討論，指保險也要人才。
輸入人才 推算有340億經濟貢獻
政府表示，經各項人才入境計劃抵港的人才接近13萬人，超越人才工作3年合共引入10.5萬名人才的目標，而勞工及福利局早前向經由高才通計劃簽證來港超過6個月的人才進行調查，結果顯示其中54%的到港人才已經在香港成功就業，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，他們的薪酬普遍較香港一般薪酬高，每月收入中位數約5萬元，其中四分之一每月收入10萬元或以上，10%每月收入20萬元或以上。以調查結果為基礎推算，2023年已抵港的高才通計劃人才可以為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。
至於「補充勞工優化計劃」，政府指優化計劃自推出至2024年5月31日共接獲超過4,800宗申請，涉及申請輸入約45,600名勞工；獲批的申請有近1,600宗，涉及11,500多名輸入勞工。其餘約3,200宗正在處理的申請當中，約600宗已展開或完成本地招聘，預計可於兩至三個月內完成審批。
高才通比例 內地美國相差83倍
議員陳永光指已引入的人才主要來自內地，其他國家的人才比較少，又以高端人才通行證為例，由去年至今年2月按申請人所屬地區劃分，有43,992個來自內地，美國有524個，直言兩者幾乎相差83倍，詢問有否評估人才計劃對外國人才的吸引力，以及會否考慮進一步擴大覆蓋範圍，以吸引不同背景的海外優秀人才來港。
勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，針對海外人才通常會通過一般就業政策引入，而由2022年年底開始推行一系列搶人才計劃到今年5月31日，非內地人有超過4.5萬人透過此計劃來港，即約有四分之一來港的人才持外國護照，他又指高才通確是內地人較多，但是否有海外經驗並非只看所持護照。
議員郭偉强指公屋最近有打擊濫用的行動，詢問人才計劃是否也要「打濫」，又指網上出現續簽攻略，讓人才找不到工作便去保險公司做經紀、開空殼公司，又詢問是否有人才兩年內沒工作，純粹利用便利進出香港。另外，議員黎棟國也指在社交平台看到很多中介教人如何申請人才計劃，當中看到很多有「相當高嘅欺騙成分」，詢問人才辦如何處理這些情況。
入境處審批嚴格 防止學歷造假
孫強調不同意把人才計劃和公屋一同討論，又指保險也需要人才，但指如高才通簽證人從事保險工作，續簽時審批會加倍小心，呼籲人才不要相信網上攻略，入境處審核會非常嚴格，強調人才要真正來港，並為經濟帶來實質貢獻。
就近期出現學歷造假個案，當局指入境處審批高才通時，學歷是很重要的準則，因此學歷證明的要求十分嚴格，現在會要求交上大學畢業證書，以及需要專業學術評估機構出示證書，做到雙重把關。
高才通計劃簽證來港人才，薪酬普遍較香港一般薪酬高。高才通計劃簽證來港人才，薪酬普遍較香港一般薪酬高。
高才通計劃簽證來港人才，薪酬普遍較香港一般薪酬高。
各項人才入境計劃的申請及獲批個案數目各項人才入境計劃的申請及獲批個案數目
各項人才入境計劃的申請及獲批個案數目
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