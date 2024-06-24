電壓驟降賴天氣 夏日酷熱民叫苦

本港受持續高溫天氣影響，近幾日天文台均發出酷熱天氣警告，昨日多區氣溫上升至攝氏33至34度，上水更高見36度。事實上，即使夜間氣溫亦高達30度，加上無風，如果沒有冷氣，單靠風扇應感到十分翳焗。然而，近排接二連三發生停電事故，供電如此不穩定，令人不禁懷疑香港是否仍然稱得上是國際大都會、國際金融中心？

昨日凌晨2時許，有居於新界區的網民發貼文指疑因電壓驟降，引起屋內燈光「熄一熄」，另有網民指元朗、粉嶺、葵涌及沙田等地都有同樣情況出現，而山景邨一幢大廈有多層樓停電。本報收到讀者報料，指荃灣富麗花園3座及慈雲山鳳鑽苑均停電，但未知是否受事故影響。慈雲山鳳鑽苑於昨晨4時20分恢復供電，居於上址4樓的何女士表示，凌晨2時55分突然停電，事前毫無先兆，她表示「熱到瞓唔到覺」，因此到樓下乘涼，並指曾致電1823，人員着她詢問中電，何女士感求助無門，非常不滿。亦有居於屯門區的讀者指出，兩日內先後發生兩次懷疑電力驟降事故；更有市民稱受事件影響，導致家中遊戲機故障。講真，遊戲機故障事小，若然發生於日間，影響金融市場電腦系統故障，損失相信必然更嚴重，甚至釀成巨禍；大家都見到昨天機場電腦系統故障，航班資訊更新受影響，都已經玩殘一眾旅客！

中電發言人稱，昨日凌晨約2時47分，中電連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統曾錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。惟電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；部分客戶設備或因啟動保護裝置而出現跳掣情況。在發生電壓驟降期間，雷暴警告正生效，懷疑40萬伏特架空供電系統受到不穩定天氣影響。

就中電表示懷疑電壓驟降事件是受不穩定天氣影響，環境及生態局局長謝展寰認為不能等待整個檢討結果，有必要盡快加強供電系統抵禦惡劣天氣的能力。局長說得好，但切勿光說不練，皆因本港已步入風季，隨時有機會迎來「500年一遇的驟雨雷暴」，那豈不是供電系統隨時因天氣不穩而出現故障？市民分分鐘又要受「忽然停電」之苦。

斷估大家不會如此善忘，本月12日晚上約8時黃大仙區內有1.1萬伏特電纜發生故障，區內部分住宅大廈及商場的電力供應受影響，消防接獲至少5宗困電梯事故。事後謝展寰約見中電總裁，煞有介事向中電提出幾項要求，包括由中電出資、由機電工程署聘請獨立顧問，複檢過去3年中電發生的所有電力驟降和供應中斷事故，並需設立督導小組監察顧問工作。其實，不必追溯3年，單是今年頭6個月，中電已發生至少7宗電力事故，原因包括物料瑕疵、山火雷暴、未適切監察承辦商工作等。

中電事故頻頻，電力驟降總不能只賴雷暴天氣，其實當中亦有人為因素。要是平時多加監督，遇事故切實查明成因並務實跟進，相信停電事故不會如家常便飯。每次事故，政府循例要中電交報告，而中電循例就事件致歉！有議員促政府檢討罰款制度，不能雷聲大雨點小的譴責幾句，任由中電砌詞狡辯，這樣只會惡性循環，苦的只是市民。