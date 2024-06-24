笑看天下：普京延續強人本色

俄羅斯總統普京結束其朝越之行返國，其「東進」姿態震驚美韓，完美演繹乜嘢叫做「強人本色」！呢，返國後，他上周五指俄羅斯準備好與歐洲和北約等國家就建立歐亞安全體系嘅問題廣泛討論。普京同時揚言俄羅斯計劃進一步發展三位一體核武力量，作為戰略威懾嘅保障，維護世界力量平衡。

普京與北韓結盟升至簽訂《全面戰略夥伴關係協議》，尤其令美韓不安；協議第4條規定：雙方中一方受到個別或多個國家武裝侵犯而處於戰爭狀態時，另一方得依據聯合國憲章第51條和本國法律，立即用一切手段提供軍事及其他援助。這條規定，有論者認為是恢復了冷戰時代兩國嘅結盟狀態。這其實也沒有甚麼好詫異，俄朝關係進一步發展擴大鞏固，正正是美國和西方多年以來壓迫、制裁的結果。毛澤東說得好：世界上只有貓和貓做朋友的事，沒有貓和老鼠做朋友的事。

俄羅斯和北韓「雙劍合璧」產生的震撼力，正在美國訪問嘅南韓外長趙兌烈，日前已急不及待分別與美卿布林肯及日本外相上川陽子舉行雙邊電話會談，討論如何應對俄羅斯和北韓加強合作。目前，韓美日除咗對俄朝升級締約表示擔憂及「強烈譴責」外，對俄朝一點辦法都沒有，只能眼巴巴看着普京「指點江山，激揚文字」，盡顯風騷！

美國對普京「東進」，亦大表震驚和憂慮。美國財長耶倫日前喺亞特蘭大記者會上回應有關普京國事訪問越南，可會影響美國和越南關係？耶倫就話拜登去年訪問越南，並把雙方關係提升至全面戰略夥伴關係，係謀求分散供應鏈和減少依賴中國之舉，並無要求河內與莫斯科或北京嘅關係作為條件。而實情係美國號令不行，霸權不再！