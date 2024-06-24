撥亂反正：原始戰爭 逐步升級

中菲在南海仁愛礁海域繼續鬥法，在最新一宗衝突中，菲律賓指控中方海警船粗暴攔截菲方補給橡皮艇，使用催淚彈及揮舞大刀，導致8名菲方人員受傷，其中一人斷指。中國則強調中方海警只是依法維權，反指菲方向中方人員潑灑不明液體及投擲金屬物件。此前中方亦指控駐守在仁愛礁「坐灘」軍艦的菲方人員，曾舉槍指嚇中方人員。與之前雙方僅以魚具、水炮及「擦邊船」等方式對抗，武力程度明顯升級。

事件令人想起近年中印雙方在邊境爭議地區的對峙，兩個擁核大國的軍隊有槍炮刀劍不用，而是以石頭、木棍，以至埋身肉搏等方式互攻，猶如回到了原始人石器時代，並居然也造成了一定死傷，讓不少西方觀察家嘖嘖稱奇。

實情這是雙方克制行事的表現，一方面向對方申明立場，以示不會退讓也不怕對抗，但同時盡量將衝突控制，避免出現嚴重死傷，令局勢失控引發真正的戰爭。事實上，經過雙方的多輪試探和談判協商，中印邊境最近已大致回復平靜。

其實近年涉及美西方的多場戰事，也以這種自我設限方式進行。如俄烏戰事，俄軍至今未有出動最先進的導彈和戰略核武，美西方給予烏軍的亦多是三、四十年前的舊貨、存貨及二手貨，這些武器與雙方最新軍事技術相比也相當原始，目的同為避免戰事升級，引發第三次大戰以至世界末日。

不過，這種原始戰爭往往也會因國際局勢變化，國內民情起伏，以及一些突發、意外事件而逐步升級，甚至失控，關鍵是相關領導人的政治智慧和手腕。菲方官員在是次衝突後，迅速表明暫時無意援引《美菲共同防禦條約》要求美國出手，這樣看來菲律賓總統小馬可斯也並非蠢人。