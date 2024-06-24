自成一家：外交政策一錯再錯

南韓在俄烏戰爭爆發後緊隨西方制裁俄羅斯，惟始終不敢觸及軍事武器援助的紅線。直至日前莫斯科與北韓簽署《全面戰略夥伴關係協議》，首爾政府終於考慮改變相關政策。不過此舉對南韓恐怕是失大於得。

南韓長期與北韓處於軍事對峙狀態，一直維持高效的軍工產能，並成為重要的軍火出口國，武器出口總額高踞全球前10大位置。倘南韓向烏克蘭提供武器援助，無疑可緩解歐美援烏軍工產能不足的問題，但這或會觸及到俄國的國家核心利益。

在國際政治領域，各國追求的核心利益各有不同，維護國家主權肯定是最基本要求之一，畢竟國家主權受到威脅，其他的核心利益亦無從談起。俄烏戰況持續膠着兩年多，西方國家不斷向烏克蘭援助武器，甚至開始考慮允許烏軍使用他們的武器攻擊俄羅斯境內的軍事設施。然而，莫斯科擁有核武，歐美投鼠忌器絕不敢進一步出兵打到俄國境內。普京縱使最終未能勝出這場戰事，最多是鳴金收兵，力保不敗。

相較之下，根據北韓與俄羅斯簽署的協議，兩國一旦遭到他國侵略，對方都需要提供援助。俄方已放話不排除與北韓發展軍事技術合作。南韓若向烏軍提供武器，隨時刺激俄國輸出頂尖的軍事技術。北韓軍事實力大增，甚至從俄國手上取得核技術，便會增加朝鮮半島擦槍走火的風險，南韓隨時被滅國。這才是首爾政府的國家核心利益。

近年中美爭霸的核心區域之一就在東亞。南韓身處其中，有如鯨群中的一隻小蝦，要避過被吞食，就要在大國之間保持平衡獨立的外交政策。尹錫悅政府一面倒發展美韓日同盟，以致出現目前困局，如今考慮援烏更是一錯再錯，令人扼腕嘆息！