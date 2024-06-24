冰鑑春秋：大陸就是紙老虎？

台灣瀰漫着一種自相矛盾的奇特觀點，那就是一面說大陸對台灣威脅嚴重，所以台灣一定要花大錢購買軍備，否則沒有辦法保護自己；另一面又不斷譏笑大陸只敢虛聲恫嚇，根本就不敢動手，是個不折不扣的紙老虎。

大陸這些年的軍力發展突飛猛進，雖然多數軍武網站仍將大陸排在第三，但明眼人都知道，若不計入核子武器，在常規武力方面，大陸早已超越俄羅斯，僅次於世界第一的美國。而若單以在第一島鏈內所能投射的兵力量能，大陸比美日台總和兵力還多，已經是不爭的事實。

想刻意貶低大陸的人，往往會以大陸航母遠不及美國，實戰經驗更天差地遠，新銳武器沒有經過真實戰場考驗，性能基本靠吹來說嘴。誠然，論作戰經驗沒人比得過美軍，但即使是美軍自己的兵推，就算把所有參數調到對美軍有利，也只能靠驚人的損失慘勝解放軍。而隨着解放軍機艦數量大增，這個代價已經大到美國決不願意承受。

所以，美國現在的戰略很簡單，就是派出菲日台對大陸進行騷擾，菲律賓是碰瓷、日本是對峙，台灣則是誘敵深入，最好解放軍按捺不住發動攻擊，就可把台灣變成特大號的加薩地帶，逼解放軍消耗在城鎮戰中。美國則躲在第二線隔山觀虎鬥，利用代理人戰爭，翦除中國對自己的威脅。

大陸早看出美國的策略，所以現在也發出「海警3號令」，用更積極的海警作為，應對美國主導的碰瓷與挑釁。這次中菲南海衝突，給了台日菲一個重大警訊，就是大陸海警現在會真的動手，但他並沒用熱兵器，也沒出動軍隊，台日菲光用海警無力對抗，用軍隊則是自己理屈。當紙老虎忽然變成真老虎，台灣真的要好好思考未來該怎麼辦。