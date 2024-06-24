橫眉冷看：北京會作兩手準備

早前英國《金融時報》透露，在2023年4月，歐盟委員會主席萊恩訪華期間，中國國家主席習近平向她表示，美國試圖誘騙中國大陸攻打台灣，他不會上當。這則消息真確與否，很難一言以斷，但報道刊出後，歐盟和中方並無否認其事，看來空穴來風，未必無因。

台灣總統賴清德在今年5月就職，在他上任前，本欄多次強調，北京幾年內應該未有攻台計劃，甚至沒有為此而訂立時間表。若然《金融時報》的報道屬實，那是印證了筆者的看法。不過，如今賴清德上場，他是台獨的頑固分子，近日又不停叫囂，說海峽兩岸分屬兩國，互不隸屬，此舉會否讓北京改變態度，加速實現祖國統一？

我只能說，賴清德此舉是在玩火，他要是玩到這個地步為止，北京大抵仍會隱忍，但若然此君不識趣，進一步逾越紅線，則解放台灣的號角，會隨時響起！

近年，西方輿論不停渲染大陸攻台論，北京為避免上當，已透過多種渠道澄清，甚至連好些親中的朋友都用上了。2021年10月和11月，俄羅斯總統普京和已故美國國務卿基辛格分別開腔，說北京最少在未來10年內不會武力犯台。普京甚至認為，中國大陸可能永遠不必動武，因為單憑經濟實力，便能征服台島。

去年11月，習近平主席訪問美國期間，據說亦曾表示，沒有人向他提交過2027年或2035年攻台的計劃。那時候，北京大抵已估計到賴清德有機會上台，甚至也預計到他會發表一些挑釁性的言論。故此，綜合各方消息而論，目前中國大陸應該尚未放棄和平統一的希望，但台獨分子可別有恃無恐，事關北京很可能已做好了兩手準備。