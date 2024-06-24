筆下風雲：虛談廢務 又見執笠

香港經濟好不好，不是躲在冷氣房、月領數十萬元薪金的高官說了算，小市民最有切身感受。核心商業區的商舖空置率去年有9%，今年首季也有6%。儘管高官高談闊論經濟勢頭如何強勁，「10間店舖結業的同時有16間開業」，叫大家要有信心。惟吹者自吹，連高調搶攻本港市場的內地連鎖餐飲集團，近日也爆發退租潮，有些更短命至只營業了短短數月，便吃不了兜着走。

不知道高官援引的「10間結業、16間開業」數字從何而來，但想說一些親眼見到的事。每個港鐵站例牌有一間的知名餅店，個別分店近日結業。這些分店開業動輒十多年，又是全港龍頭集團，竟然也會執笠，叫人意想不到。至於本港一些大型銀行亦以合併服務為名，陸續結束分行業務，當區街坊要行10條街到另一分行才能享用服務，這在過去非常鮮見，經濟好不好，由此可見一斑。

高官強調香港正值轉型期，「轉型期間一種經營模式不行，會有新方法新嘗試」，又以「香港以往有很多工廠搬往內地，期間很多工作崗位流失導致失業，其後香港成功過渡」為例，認為要有信心。所言甚是，但過去香港工廠北移，還能以金融服務業等高端產業取代，可惜如今連高端產業也面臨瓶頸，港府所謂的推動創新科技又光說不練，香港就連電子支付、網上交易的發展都落後於人，轉型期究竟要轉到何時？

更令人質疑的是，高官所謂的「搭好台」、「搞起人氣」刺激消費，無非又是拿濫竽充數的盛事說事，政府連消費券都拒絕再派，還談何刺激消費？市民寧願北上消費，甚至索性減少消費以防經濟進一步逆轉，高官卻空談本港經濟正在穩步上揚，究竟是盲目樂觀，還是自欺欺人？