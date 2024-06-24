強詞有理：大陸動真格

「沒有實力的憤怒毫無意義」，這是俄羅斯總統普京的經典金句，也是放之四海而皆準的至理名言。軍事對抗也好，政治博弈也罷，從來都是需要實力作為籌碼和後盾，否則當面對強勢一方輿論和武力施壓時，弱勢一方不管如何嘴硬，也無力招架，只能落入任人擺布的困境。在兩岸問題上，大陸是強勢的一方，台灣是弱勢的一方，這是毫無疑問的，奇就奇在弱勢一方不但沒有想辦法降低和消除敵意，反而不斷製造事端挑釁強勢一方，導致兩岸關係持續惡化。尤其賴清德上台後公然宣揚「新兩國論」，更是進一步將兩岸推向戰爭邊緣。

鑑於和平統一的希望愈來愈渺茫，大陸當局逐漸調整對台政策，除了繼續武力施壓，還公布了懲治台獨頑固分子的意見。在此之前，大陸只是公布台獨頑固分子清單，這次則是從法律層面提出懲治措施，有理有法有據，顯然已經動了真格。

當然，民進黨當局照樣還是死鴨子嘴硬，認為大陸只是虛言恫嚇，拿他們沒有辦法。是嗎？有沒有辦法全憑實力說話，過去大陸也許鞭長莫及，而現在已經不同了，隨着整體實力和國際地位不斷提升，大陸影響力無處不在，台獨頑固分子即使逃到海外，也將惶惶不可終日。正如內地官媒警告，被列入清單的人將再也不能踏入港澳和大陸地區，竄訪其他國家也將變成危險之旅。

事實上，一旦兩岸燃起戰火，解放軍必定迅速封鎖台灣海空，台獨頑固分子恐怕連外逃的機會也沒有。賴清德指「首戰即終戰」的說法是投降主義，聲稱和平必須要靠實力，透過備戰來達到避戰。這不過是夜行人吹口哨，台灣跟大陸講實力，豈止幼稚，簡直可笑。

有位台灣空軍退役將領坦言，假使台海爆發戰爭，台灣將難以撐過4天。其理由是，對岸可能不用封鎖，而是直接由軍演轉為實戰，迅雷不及掩耳。這不是危言聳聽，解放軍圍台演習與實戰只有半步之遙，只要最高層一聲令下，解放軍戰機和軍艦瞬間即可抵達，台軍根本來不及反應。近年台軍經常詳細列解放軍參與台海巡邏的各種戰機型號和數量，唯獨從未出現過殲20隱形戰機，原因何在？不是殲20沒有越過所謂的台海中線，而是台軍毫無察覺。不妨想像一下，如果解放軍對台實施「斬首」行動，賴清德之流跑得掉嗎？