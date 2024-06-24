龍吟虎嘯：美兩院為戰爭做準備

美國打擊中國最極端、破壞性最強的手段，是向中國發動戰爭，美國正在加緊和全面準備。最近，美國參眾兩院同一時間各自公布了2025年財政年度的國防授權法案，向華府和五角大樓提出和「中國作戰」的要求。

美國參議院軍委會的法案涉及——一是美國國防部要在台灣設立區域緊急庫存擬定長期計劃，確保美台國防業戰略一致；二是擴大全球防務生產，強化供應鏈安全及韌性，滿足台灣防衞需求；三是要求美國國防部提交中國與俄羅斯軍事合作對美國安全影響的報告；四是要求每個戰區司令部指定主要部門，協調應對解放軍「惡意活動」的跨區域行動提出報告；五是促請為印太司令部額外撥款一億美元，成立擴大競爭辦公室，應對「敵對灰色地帶」經濟競爭行動；六是擬定在日本和澳洲成立隸屬印太司令部的聯合部隊總部計劃。

美國眾議院的法案也很殺氣騰騰，包括——一是重申中國是美國國家安全的主要挑戰之一，重點目標是遏制中國；二是法案列舉多項「理據」，提升美國軍事實力，抗衡中國在全球的影響力和威脅；三是法案授權在印太地區和極端天氣事件進行兵棋推演，評估美國多方面的軍事能力，及對盟友的支援程度；四是授權中美武裝衝突下，美國海上封鎖中國提供研究及提交報告；五是法案要求把中國無人機大廠「大疆」列入黑名單，禁止在美飛行。

上述可見，美國參眾兩院正在各出奇謀，為中美開仗做準備，「出主意、想辦法」。但版本不盡相同，需要兩院協商，各自表決通過後，交予美國總統拜登簽署方能生效。從兩院「共同出手」，煞費思量，所提建議和計謀來看，美國上層建築、各色政客、社會輿情，都在把遏制、打壓，乃至發動軍事衝突和對華戰爭當成熱點看待。這種狀況發展下去，整個美國會陷入瘋狂反華仇華，歇斯底里，這是美國多年來每逢大選就要拿反華說事、拿妖魔化中國「打鑔」的必然結果。