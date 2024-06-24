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稱避的士 座駕掃欄擱石柱
私家車尾轆擱於石柱上。
【本報訊】昨日凌晨3時許，一輛深色私家車沿牛頭角道行駛，至近玉蓮臺一個彎位時，29歲男司機報稱因應前面一輛的士收慢車速，他扭軚閃避時失控，撞毀路旁一列鐵欄，右尾轆擱於一支約一米高的石柱上，司機幸無受傷，自行報案。執法人員正調查意外起因。
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