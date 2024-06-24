元朗冚賭檔掃無牌吧 拘65人

【本報訊】元朗區執法人員根據線報及深入調查，前日凌晨在區內展開反三合會行動，突擊搜查炮仗坊及媽橫路一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔及一間懷疑無牌酒吧，總共拘捕65人。

當中非法麻雀賭檔一名48歲本地男主持，涉嫌「經營賭博場所」被捕；7男6女本地賭客和4男3女內地賭客，年齡介乎36歲至65歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。該名48歲被捕男主持已被暫控一項「經營賭博場所」罪，另外12名賭客亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於6月28日在屯門法院提堂。其餘被捕人則獲准保釋候查，須於7月中旬報到。