私家車違規掉頭靠害 鐵騎煞唔切翻側當災

胡亂駕駛害人不淺！一輛私家車於前晚，在油麻地懷疑違規掉頭，導致駛至電單車收掣不及翻側，繼而撼向私家車左車身，有「車Cam」拍下驚險一刻。鐵騎士倒地手及胸部受傷，由救護車送院救治，涉事私家車女司機則無恙。另外，昨午黃竹坑一輛私家車轉彎時，遭尾隨「綿羊仔」電單車攔腰猛撞，鐵騎士人仰車翻受傷，幸好傷勢不太嚴重，清醒送院治療。

前晚10時許，姓郭（57歲）男子駕駛電單車，沿油麻地佐敦道往加士居道方向駛至覺士道交界路口時，意外與一輛掉頭的私家車相撞，郭男人仰車翻倒地。有途經車輛「車Cam」拍下意外經過，影片被上載到社交網，片中可見肇事私家車沿佐敦道往海旁方向快線馳至上址路口時，私家車懷疑違規快速掉頭；適時電單車迎頭駛至，交通燈號亦顯示電單車方向為綠色，郭男突見私家車掉頭，慌忙急煞下致失控釀成意外。

救援人員接報到場，證實郭男左手及胸部痛楚，由救護車送院治理。而涉事私家車姓葉（41歲）女司機並無受傷，在場助查意外經過，她亦通過酒精呼氣測試。事後，涉事電單車被拖走。由於時值深夜，現場交通未受影響。

攔腰撞私家車 鐵騎士倒地傷 此外，昨日中午12時許，一輛私家車與一輛「綿羊仔」電單車，順序沿港島黃竹坑香葉道西行至38號對開時，私家車右轉擬駛入大廈。豈料，電單車疑收掣不及撼向私家車右車身，繼而衝上行人路翻側，姓歐陽（49歲）鐵騎士跌倒坐地，途人見狀報案。救護員接報趕至，證實鐵騎士肋骨及手腳受傷，經初步包紮後，再送院作進一步治療。電單車車頭損毀，碎片散落一地；私家車則右車身凹陷，車上無人受傷，姓陳（42歲）司機在現場協助調查。