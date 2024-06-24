毆斃女友案 死者被指屢向鄰居借錢

【本報訊】粉嶺華心邨華勉樓前日揭發謀殺案，姓陳（56歲）女子在住所內，疑遭姓梁（59歲）男友毆打後死亡。案發單位鐵閘昨日仍繫上鐵鏈，據鄰居楊伯透露，陳女身材肥胖，獨居上址10多年，申領綜援過活，她平日行為異常，眼神看起來十分空洞。陳女曾多次向楊伯借錢，每次金額300至400元，一直都有借有還，後來楊伯怕惹麻煩不願再借。

曾遭前男友偷銀包手機

楊伯又稱，陳女曾到其寓所要求借用浴室洗澡，但被其斷言拒絕，因擔心對方入屋除衫訛稱被非禮，他就會惹上一身蟻而難以澄清。楊伯續指，梁男為陳女的新男友，未曾聽聞二人發生爭執，而陳女前任男友則身材魁梧，性格暴躁，屋內不時傳出「打打殺殺」吵鬧聲音。楊伯又憶述，今年初陳女遭前男友趁其洗澡偷走銀包手機，要求鄰居協助報案，最後向大廈保安求助。後來執法人員拘捕其前男友，並把他押返單位搜證。