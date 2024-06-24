元朗破大麻種植場 檢3900萬元貨

【本報訊】執法部門根據情報分析及深入調查後，前晚在元朗灰沙圍一村屋檢獲1,588株、重約192公斤懷疑大麻植物，及5.3公斤懷疑大麻製成品，市值約3,900萬元。人員以涉嫌「栽植大麻植物」及「販運危險藥物」罪，拘捕一名姓林（37歲）本地男子，相信他負責管理該大麻種植場，現正被扣查，稍後將被落案起訴相關罪名。

村屋單位分6區域培植 拘1男 涉案村屋樓高3層，面積共2,100呎，地下、一樓及二樓共有6間房及3個大廳，房間面積約100呎，大廳面積約400呎，毒販根據大麻生長情況，將村屋分作6個區域進行培植。部分房間用作擺放大麻幼苗，另有區域擺放處於生長階段的大麻，其他區域則會擺放已生長成熟的大麻。不同區域安裝不同設備以加強培植大麻效果，例如太陽燈、遮光布、隔熱綿、各式各種泥土和肥料、溫度及濕度的監控等，又利用二氧化碳機加速大麻生長，可見現場是一個有系統兼有規模的大麻種植場。

經初步調查，相信販毒集團從海外引入大麻種子自行培植及販賣，行動成功搗破一個大麻種植場，阻止該批大麻流入市場，並打擊毒販收入來源。犯罪分子在村屋內胡亂接駁大量電線，提供電力給高負荷的大陽燈及其他電子設施，令屋內電力容易超出負荷，有漏電和火警的風險，若波及附近民居後果不堪設想。此外，毒販利用村屋掩飾犯罪行徑，增加人員調查及執法難度。