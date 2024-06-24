上水私樓闢製毒工場 起值2800萬貨類多樣

化學品及器具同搜獲 3男女今提堂 香港海關前日在上水執行掃毒行動，搗破一個以私人住宅作掩飾的製毒工場，搜出36公斤懷疑可卡因、霹靂可卡因、大麻花及「搖頭丸」等毒品，市值約2,800萬元。關員拘捕3名本地男女，他們已被控以一項販運危險藥物罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。海關指出，將繼續從源頭堵截毒品流入市面，將加強與內地及海外執法機構情報交流，以便全方位打擊販毒活動。

海關人員於前日在上水展開打擊販毒行動，突擊搜查區內一個用作販毒用途的私人住宅單位，在單位內檢獲約36公斤各類型毒品，包括17公斤懷疑可卡因、8公斤懷疑霹靂可卡因、6公斤大麻花及5公斤俗稱「搖頭丸」的安非他命，毒品總市值約2,800萬元。關員亦在單位內檢獲丙酮、二鹵甲烷等化學品，以及大型量杯及漏斗等器具，相信該些化學品及器具用於加速處理毒品。

關員當場拘捕一男兩女本地毒販（23至25歲），其中一名女毒販任職保健員，另外兩人俱報稱無業。3人被扣留調查，並同被控以一項販運危險藥物罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。海關將繼續從源頭堵截毒品流入市面，並加強與內地及海外執法機關的情報交流合作，全方位打擊販毒活動。

葵青截毒男 檢貨值70萬 另外，葵青區執法人員根據線報及經深入調查後，上周五晚在區內進行打擊販毒行動，於葵涌葵昌路一工廈單位外截查一名男子，在其身上檢小量懷疑可卡因。人員其後搜查該單位，檢獲約1.3公斤懷疑氯胺酮及約64克懷疑可卡因，毒品市值約70.5萬元。該名姓梁（20歲）本地男子，亦涉嫌販運危險藥物被捕。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。