醫護短缺 「小醫生計劃」助力吸新血
【本報訊】本港公營醫療人手短缺，議員兼醫生林哲玄表示，目前本港醫護數目正逐步上升，醫生對病人比例趨增，醫科及護士學額亦有增加，但近年本港出生率較低對增加醫護人手構成挑戰，希望現有招才措施能吸引外地人才來港。
冀當局吸人才措施見效
林昨日出席香港社區醫療教育服務協會「小醫生計劃」啟動禮時表示，除了本地培訓外，當局亦透過修例鼓勵外地醫科生回港執業。他認為業界歡迎任何地方畢業的醫科生來港應考執業資格試，亦希望目前當局吸納人才的計劃發揮作用，鼓勵外地年輕人才來港發展事業。
「小醫生計劃」由2019年推出至今，當中包括西醫、中醫，及專職治療等一系列工作坊。該計劃亦會參觀醫療機構，了解醫院或診所的日常運作，及醫護人員的工作等，讓高小至初中學生了解香港醫療行業的歷史與發展進程，提高學生的認識及興趣，鼓勵他們將來投身醫療行業。計劃亦有提供中西醫義診，及專項檢測服務。林表示，計劃讓學生深入接觸醫療知識，了解自己是否適合從事醫護行業。
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