擬薄扶林道建創新中心 港大遭反對

【本報訊】香港大學擬於薄扶林道和域多利道之間一幅51萬呎土地興建國際創新中心，但相關地塊是綠化地帶和住宅地帶，港大申請改劃土地用途，城規會收到約4,000份申述，當中不少屬附近居民反對，憂斜坡受破壞及引起交通問題，而身兼議員的行政會議召集人葉劉淑儀認為有關地點不適合，建議港大應另覓選址。

港大擬建的國際創新中心，將研究生物科技、量子研究、新材料及人工智能等。不少鄰近居民反對改劃土地用途，擔心工程製造噪音，有灰塵滋擾，並要砍伐大量樹木，影響斜坡穩定性，又擔心會令當區車流大增。

恐影響盲人校 促另覓選址 心光盲人院暨學校指視障學生對聽覺敏感，學校重視營造豐富感官體驗的氛圍，但港大方案與學校距離少於15米，擔心工程的震動噪音會影響學生注意力、認知發展及情緒，妨礙康復過程，建議項目遷至北部都會區。

葉劉淑儀指現時的選址將影響附近心光盲人院運作，港鐵和港燈都有質疑。她強調居民都支持創科發展，並非要與政府作對，但地點不適合，會帶來交通和環保問題。她表明會向港大反映意見，建議另覓選址，希望最終不會有司法覆核。

另一議員陳學鋒指有居民關注選址與住宅碧瑤灣太近，又指當區交通依靠巴士及小巴出入，擔心項目增加人流，令交通擠塞。他認為港大在薄扶林興建中心，鄰近校園有更好教育效果，但港大應與居民多溝通，將影響減到最少。

港大則指項目已經完成環境生態、交通等可行性研究，顯示不會帶來不可接受的影響，政府部門對研究結果無負面回應。港大指，會致力減低工程對附近環境的影響，項目選址毗鄰醫學院、瑪麗醫院及數碼港，能發揮協同效應，匯聚全球科研人才，預計最快2027年展開前期工程。