東呼即應：空姐踎街等巴士 網民批有欠禮儀

【本報訊】隨街蹲下有欠雅觀、令人側目，網上流傳疑似空姐蹲在街上等巴士的照片。《東呼即應》發現，部分網民批評該名空姐有欠禮儀，更有人懷疑相中人並非香港人；亦有指外國人將此姿勢稱為「亞洲蹲」（Asian Squat），甚至有文章稱此一「踎」法對健康有益，不但有助排便。更可減肚腩脂肪。

「亞洲蹲」享譽國際

對於該名空姐身穿制服裙仍然隨街蹲下，網民熱烈討論，更有人憑「蹲姿」推測，該名空姐是否來自「鄰近地區」的航空公司。不過，這個「蹲姿」並非個別國家專有，西方有一個專門名詞「亞洲蹲」形容此姿勢，網上有專門文章探討為何亞洲人能「亞洲蹲」，西方人卻往往無法做到；甚至有人稱，「亞洲蹲」有助括約肌放鬆及排便，對於減少腹部脂肪、糖尿病以至代謝症候群，有一定間接幫助，不過是否真有如此神效就見仁見智了。