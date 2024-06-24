東呼即應：財赤巨氹亟待填補 加費向大學生開刀

基層向東呼即應申訴 盼援助可獲確保 政府宣布下學年起的3年內，8間大學的學費以平均每年5.5%的幅度調升。不少學子向《東呼即應》反映加幅過大，特別是對出身基層家庭者更是百上加斤。有學生輔導顧問指出，當局向學子「開刀」，將財赤問題轉嫁至大學生，必須確保有需要學生獲得援助。有議員則認為，今次加幅尚算克制，建議當局更好控制資助學位運作成本，減低日後加學費的需要或速度。

政府上周四（20日）宣布，大學教育資助委員會資助大學公帑資助課程，於2025/26學年至2027/28學年以平均每年5.5%的幅度上調，即由現時的42,100元，加至2027/28學年的49,500元。大學學費逾20年無調整，面對目前千億元財赤，加學費似乎無可厚非，但今年公務員薪酬劃一加3%，跑贏通脹，當局卻轉過頭向莘莘學子「開刀」，勢必增加基層學生負擔，引發爭議在所難免。

年均增5.5% 嘆百上加斤 不少學子向《東呼即應》表達對大學學費加價的擔憂，今年文憑試考生林小姐直言，加學費會造成負擔，尤其若學生本身家庭環境不太富裕，對其負擔會更大；目前正就讀護理系的Chloe亦指，當局應考慮學生負擔能力而做出加價決定。

不過，亦有市民認為學費上調有其需要，魏先生表示現時百物騰貴，大學學費加價亦屬自然，但認同對新入學的大學生而言壓力可能更大；周先生則認為加價合理，基層學生可借學生貸款，只要加幅不過分都可接受。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，當學費上升時，相應資助或借貸亦須作出配合，務求學生不會因學費上升而喪失部分學習權利。他認為財赤是當局向學生「開刀」的誘因之一，當局早年已將資助比例訂於82%，但因長期無上調收費，令此比例增至近90%，加費減輕財政負擔亦屬恰當。吳又認為，高等教育是一種投資，本港8間資助大學的世界排名均屬前列，若學生多繳學費對大學質素有助益，將有助學生畢業後求職更順利，從而賺取更多收入，則加價應可接受。

促控制成本 減追加速度 立法會教育事務委員會副主席周文港則指，加學費與否在社會上討論已久，目前多間本港資助大學的設施均比較舊，需要成本更新設施維持教學水平，當局由早前傳出加幅5%至9%，到如今宣布加5.5%，從最低水平着墨，認為已是最克制做法。他表示，本港現時有5套學生資助制度，援助有財政困難的學生，未來連續3個年度加學費，當局針對受資助學生亦會有「兜底」措施。不過他亦建議，當局可評估目前資助學位運作，從而更好控制成本，減低日後加學費的需要或速度，甚至令今次上調後暫時毋須再加價。

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