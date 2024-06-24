栢麗大道基層墟市 分享36檔主故事

【本報訊】有團體昨日在尖沙咀栢麗購物大道舉辦大型基層墟市，設有36個特色攤檔，當中包括自家製作的烘焙食品，以及多個手作工藝品、布藝、鈎織、皮革、木工、氣球、盆栽、環保產品、飾物，及彩繪等。墟市節的主題為「拉闊墟市空間‧承載檔主故事」。大會認為雖然政府近年積極舉辦各類型墟市活動，但大多是大品牌及連鎖店參與擺檔，一般的基層檔主難以參與。大會希望透過是次墟市活動，反映基層檔主希望參與墟市擺檔的訴求，並為團體提供更多政府公共空間舉辦基層墟市活動。

婦女手作創業者參與 基層墟市的參加者包括基層婦女、手作者及創業者等，當中有承傳手藝的心願、婦女再創業的夢想，及透過墟市分享快樂等。墟市特設檔主故事展覽及分享環節，讓大眾了解墟市檔主背後的人情故事。有婦女檔主希望透過出售自家製作的手工藝品，讓社會看得見婦女的貢獻及價值。

主辦方「撐‧基層墟市聯盟」代表姚舒敏指，政府早前推出18區日夜都繽紛，聯盟希望藉今次活動向大眾展現基層墟市承載着的特色價值及民間智慧，推動局方支持及支援地區團體持續於社區舉辦基層墟市，達致「區區有墟」、扶助基層市民，及同時推動地區經濟發展。