酷熱持續 前日80長者痛症頭暈送院

【本報訊】本港天氣持續炎熱。天文台昨日上午6時45分發出酷熱天氣警告，副熱帶高壓脊正為中國東南部及南海東北部帶來大致晴朗的天氣，在正午時分，本港多處地區氣溫上升至攝氏33度左右。預料今早最低氣溫約攝氏28度，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約攝氏33度。本周中後期驟雨減少，天氣漸轉酷熱。

黃色工作暑熱警告昨生效 勞工處表示，黃色工作暑熱警告昨日中午12時30分生效，表示部分工作環境的熱壓力頗高。警告在下午5時30分取消。昨早11時在分區溫度所見，跑馬地、西貢、打鼓嶺、大隴都已有攝氏33度。中午過後各區再升溫，天文台總部下午錄得攝氏33.9度，而上水及大隴分別高達攝氏36.3及35.5度。

展望未來一兩日驟雨較多及有幾陣雷暴，但天氣仍然炎熱。本周中後期驟雨減少，天氣漸轉酷熱。未來九天天氣方面，明天、周三（25、26日）間中有幾陣驟雨，本周四、五（27、28日）日間酷熱。

本港受持續高溫天氣影響，當局提醒市民提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、惡心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。

長者安居協會前日（22日）全日錄得1,548人使用「一線通平安鐘」服務，其中80人需送院接受治療，主要原因包括身體痛症及暈眩。而昨日截至早上6時，有54人求助，6人要送院治療，主要是呼吸困難及嘔吐。