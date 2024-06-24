北都收地 37棕地經營者獲規劃許可

【本報訊】政府近年因應社會需要，加快推展各個發展項目以增加土地供應。當涉及收地，發展局及相關部門會採取全方位的措施，近年亦分別優化不同類別受影響人士的安置補償安排。發展局項目促進辦事處總監周文康指，當局會物色合適的政府土地，專門讓受影響的棕地作業者參與短期租約投標。另外亦已成立跨專業專隊，為覓地重置者提供規劃及地政諮詢服務。截至2024年3月底，政府已協助37個受政府項目影響的棕地作業經營者取得規劃許可，當中包括古洞北／粉嶺北新發展區。

發展局助理秘書長（地政）謝善恆指，政府於2018年引入了免經濟審查的安置選項，以及放寬搬遷津貼的申請資格等，並於2022年改善了土地業權人及業務經營者的特惠補償制度。而過去數年亦提升了耕作農戶及禽畜農戶的特惠津貼額等。在實地執行方面，政府積極加強與受影響人士的聯繫，提早發放資訊，增加透明度，例如由地政總署設立社區聯絡服務隊，促進與受影響人士的第一身溝通。

針對工程項目範圍內受影響的住戶和業務經營者，社區聯絡服務隊會促進地區人士與政府部門之間的溝通，例如協助受影響人士了解發展計劃的進度。

專隊跟進 提供諮詢 地政總署助理經理（清拆組）梁耀漢指服務隊會持續跟進受影響住戶情況及提供協助，過往亦曾有案例協助住戶盡快獲得編配公屋。地政總署產業測量師（土地徵用組）劉俊希則指，政府亦將會與受影響的人士會面，介紹整體的發展建議、時間表，以及相關補償和安置安排。