夜繽紛被指藥石亂投 促訂經濟策略挽救

【本報訊】經濟復甦緩慢，又面對逾千億元龐大財政赤字，外界批評政府力谷夜經濟及18區日夜繽紛是藥石亂投。有議員指政府近日常稱把人氣變財氣，但實際上旺丁未必旺財，又指踏入今年下半年，疫情已不能再掛在口邊，要從復甦進入鞏固階段，而政府要擔當的角色再不是走進街頭巷尾救火，像旅遊公司辦市集地攤，而是要把旅遊系統地發展，並制訂相關的經濟策略。

人氣製造財氣方法成焦點 議員江玉歡昨在社交平台貼文，指日前游走尖沙咀，街上遊客非常多，不同的商舖各出奇謀招生意，也有食肆門外排長龍，但她的感覺是整體商舖賺錢不易，旺丁容易、旺財難，有人氣就有財氣這句話不可以說是錯，問題在於人氣能製造財氣的比例、怎樣在吸引人氣時還能保持及發揮我們的特色和優勢、怎樣管理不斷上升的人氣、怎樣能令人氣延續及提升至賺到錢的水平、怎樣令市民大眾感受到人氣加財氣。

她指日前在電話屏幕上看到Wellness Singapore的推廣，未來3周新加坡用健康為主題，夥拍各行業推廣與健康生活有關的旅遊主題，此舉至少在推廣上增加力度，也容易令不同私人企業參與。她又以澳洲新南威爾士州為例，指當地的旅遊及經濟局在疫情期間制訂了旅遊經濟策略2030，將疫後至2030年分成3個階段，包括復甦期、鞏固期及飛躍期，而當地有旅遊經濟2030的整體策略，設下策略、願景、目標、挑戰、焦點、行動、指標量度及檢討等，每項皆附以科學的分析和數據。

雖然本港發展夜經濟，但她指夜市只是香港旅遊的一個小部分，重點是對旅遊的長遠策略及願景，再配以有深度的目的地發展、目的地管理及目的地推廣行動，制訂焦點及優先次序，再加上定期的指標審核機制。她指踏入今年下半年，疫情已不能再掛在口邊，香港也應從復甦進入鞏固階段，而政府要擔當的角色，再不是走進街頭巷尾救火，像旅遊公司辦市集地攤，而是可以在策略上做大腦和推動者的角色。她指發展旅遊業不難，香港一直以來也在進行，難度及盲點在於怎樣在充滿挑戰及機遇下，將旅遊業有系統地發展，及把它上升及結合到經濟層面上。