染乙流併發敗血症嚴重肺炎 5歲童危殆

【本報訊】本港最近流感活躍度持續減弱，但對兒童威脅仍未完全消除。當局公布一名5歲男童感染乙型流感併發敗血症及嚴重肺炎，於伊利沙伯醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。當局指，男童無接種今季流感疫苗，3名家居接觸者有病徵，並提醒社會各界提高警覺，預防流感。

3家居接觸者有病徵 衞生防護中心昨日公布，一名過往健康良好的5歲男童。上周一（17日）起出現發燒、咳嗽帶痰、流鼻水和喉嚨痛，上周五（21日）被帶到私家醫生求醫，獲轉介往伊利沙伯醫院，翌日入院接受治療，同日轉往兒童深切治療部，呼吸道樣本驗出乙型流感病毒，臨床診斷為乙型流感併發敗血症及嚴重肺炎，現時情況危殆。中心初步調查顯示，男童無接種今季流感疫苗，潛伏期內無外遊，其3名家居接觸者現時出現病徵。

根據最新監測數據，本港流感確診及公院入院率持續下跌，反映長逾5個月的流感高峰期或見尾聲；不過，定點幼兒中心及幼稚園的幼兒發燒比率近數周略見反覆上升，急症科流感病類症狀組比率亦按周稍見增加，顯示流感威脅仍然未除。

中心提醒，高危人士感染流感可引致嚴重疾病，而同時患上流感及新冠病毒的患者，更有較大可能出現嚴重併發症和死亡，呼籲兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種疫苗。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診。