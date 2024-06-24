公院急症加價將推 近6成受訪者反對

改善減免制度可取 團體籲替基層考慮 公立醫院急症室收費近7年沒有加價，維持每次180元，政府擬今年內會提出公營醫療服務收費調整的初步方案。有團體調查發現，近57.2%受訪者不贊成調整公營醫療收費；另外近64.2%受訪者不知道沒有領取綜援，也可申請醫管局的醫療費用減免。調查團體指，增加公營醫療費用有可能引起私營同時增加收費，希望當局下決定時考慮基層經濟能力，其加幅應在一成以內。團體亦建議當局應加強宣傳醫療費用減免制度，同時改善相關制度。

社區組織協會聯同長期病患者關注醫療改革聯席和老人權益聯盟，於今年4月24日至5月26日期間，以問卷訪問了229名市民。結果顯示，近57.2%受訪者不贊成調整公營醫療收費，贊成的只有42.8%。有53.7%受訪者表示基於其經濟能力，只能承受少於一成的加幅。

憂引起私營同時加價 就醫管局現時的醫療費用減免制度，近64.2%受訪者稱不知道有經濟困難，即使並非領取綜援人士，也可申請醫管局的醫療費用減免。亦有38.3%受訪者曾提出申請，但申請時遇到不少困難，主要包括不清楚如何申請，以及在提供經濟證明文件時有困難。

調查的團體指，增加公營醫療費用有可能引起私營同時增加收費，當局須謹慎考慮。團體建議政府如最終決定要上調公營醫療費用，其加幅也應在一成以內。

團體亦建議，當局應加強宣傳醫療費用減免制度，同時改善相關制度，包括宜按申請在職家庭津貼的入息及資產限額，上調醫療費用減免制度的各項限額水平、簡化審批程序，及統一減免限期為12個月等。

團體又建議當局研究未有領取綜援但因病導致經濟壓力龐大的少數病人，提供額外支援及津貼。