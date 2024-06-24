呃外傭借貸認衰 貴利公司自揭「死罪」

非法收集資料 還款額超壓測 未盡職審查 網騙猖獗，有議員及協會早前收到外傭僱主求助，公開不少外傭墮入網貸諮詢變批核陷阱，連累僱主被追債恐嚇，當中有個案涉款逾10萬元。有議員指在執法人員及當局介入後，個案涉及的貸款公司近日向公眾致歉，並指會向受害人賠償，但截至昨日晚上8時，仍未收到涉事公司與僱主或外傭聯繫商討還款事宜，更有業界人士指涉事公司的道歉聲明公布了貸款利率，更可見其非法使用第三者資料追債、還款額超出壓力測試範圍、未盡職審查貸款人貸款用途，更形容「條條都係死罪」。

議員梁熙及相關協會在本月初召開記者會，指近期約20名受害僱主指其委聘的外傭早前被網貸廣告以不同的名目吸引，填寫一些「網貸諮詢表格」，一旦外傭提交表格後，就聲稱已完成批核，並立即將相關款項存入其提供的銀行戶口中，要求外傭兩周後連本帶利還款，外傭隨即負上超高利息的貸款，涉款最多個案達10萬元，若拒絕還款，貸款公司會把其僱主的家庭照，捏造成色情照片，威脅僱主代還款。

相關貸款公司日前發聲明表示深切歉意，並指有關追債行為是由外判公司所為，現已終止與該外判公司合作，及禁止新外判公司再進行任何傷害性和恐嚇性的行為。該公司指在6月21日至31日期間，將會降低20%貸款利率、向受影響的客户退還500至1,000元及延長還款期。

業界質疑牌照科仍未行動 但梁熙指出，雖然貸款公司指不良追數手法與外判公司有關，已即時解約並稱會賠償，亦容許相關個案延期還款，惟過程中已令外傭僱主及家人造成傷害及陰影，非賠償可以彌補。他也指雖然涉事公司發聲明後，至今沒有聽到該公司繼續使用假色情照、上門拍照等恐嚇手段，但有僱主表明若收數公司上門，便會報案處理後，又指有收數公司職員向其說「踩界」發言。

有業界人士認為該公司所發的聲明內容明顯透露其非法收集第三者資料、非法使用第三者資料追債、還款額超出壓力測試範圍、未盡職審查貸款人貸款用途等問題，形容「條條都係死罪」，質疑為何牌照科仍未有處理行動。

倡按收入設貸款上限堵漏 梁熙亦認為外傭借貸問題一直困擾僱主，呼籲貸款公司自律，手法需合規，否則將迫使政府規管，而當局亦可參考新加坡等地做法，並按相關外傭收入設立貸款上限，同時又呼籲僱主提醒外傭，不要向財務公司作所謂的諮詢及提供資料，長遠而言，政府應立法規管外傭借貸。