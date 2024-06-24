醫健：藥到病除：出血缺血中風 治療方法大不同

中風的意思是指腦內血管出現問題的急性疾病，令腦部未能得到足夠血液供應，進而影響身體機能和腦部受損。中風可大致分為出血性及缺血性，前者是血管爆裂，而後者則是血管阻塞，故不是所有中風都會「爆血管」。「小中風」則是24小時內自行消退的中風。中風的常見症狀為言語不清、面部表情不對稱及半身活動能力降低，部分患者亦會有頭痛、流口水或失禁等情況。不論是哪種中風，有懷疑的病人必須盡快前往醫院，以把握治療黃金期。