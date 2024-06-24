醫健：藥到病除：出血缺血中風 治療方法大不同
中風的意思是指腦內血管出現問題的急性疾病，令腦部未能得到足夠血液供應，進而影響身體機能和腦部受損。中風可大致分為出血性及缺血性，前者是血管爆裂，而後者則是血管阻塞，故不是所有中風都會「爆血管」。「小中風」則是24小時內自行消退的中風。中風的常見症狀為言語不清、面部表情不對稱及半身活動能力降低，部分患者亦會有頭痛、流口水或失禁等情況。不論是哪種中風，有懷疑的病人必須盡快前往醫院，以把握治療黃金期。
血栓溶解劑需4.5小時內注射
中風患者一般需要接受短期及長期的治療。當患者抵達醫院，醫生會評估患者中風的類型及其他因素（如長期疾病、最近曾發生的心臟病發/中風、血壓等）作出處理。藥物方面，醫生會使用血壓藥控制血壓及減少腦出血，並會加入手術等治療。如果是缺血性中風，符合條件的患者如果在4.5小時內注射血栓溶解劑可大大確保藥物效果。
由於中風康復需時，患者需要接受一段時間的復康治療及訓練，例如物理治療和言語治療。藥物方面，康復患者需要服用抗血小板藥，如阿士匹靈和氯吡多預防再次中風。此外，中風患者亦要更嚴格地控制「三高」病情，降低中風風險。藥 劑師會根據患者的病情、其他長期疾病、吞嚥能力和自理能力等患者的藥物作出建議，以切合康復需要和令患者更容易服從處方。
香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心
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