逾7成受訪者 撐網約車合法化

【本報訊】的士服務質素引發社會廣泛關注，同時多個內地網約車平台表示有意進入香港市場。有團體進行電話訪問，指九成半受訪者均對網約車的服務質素表示滿意，獲得使用者高度肯定，五成五受訪市民稱優先選擇網約車，近七成半受訪者亦支持網約車合法化。另一方面，調查亦發現市民對的士服務質素取態相若，滿意與不滿意各佔一半，四分之三受訪市民肯定，應引入具懲罰性的的士違例記分制。

新青年論壇於6月4日至13日訪問820名18歲或以上香港市民，過去一年曾使用網約車的受訪者中，傾向滿意有關服務質素的比率高達95.6%，表示不滿意的則僅有3.3%。圍繞的士和網約車的服務選擇，在網約車服務收費較高的情況下，仍有32.2%表示將優先選擇網約車，假設收費差不多，則有高達56.6%表示將優先選擇網約車。調查亦指出，高達73.5%受訪市民表示，傾向認同香港需要透過發牌制度來規管網約車平台、車輛及司機，推動網約車合法化。

45%人不滿的士服務 的士服務方面，調查結果顯示整體而言有44.4%受訪市民表示傾向滿意的士服務，不滿意的則有45.0%，兩者比率相若。受訪者當中，分別有39.5%和34.6%認為非常認同及幾認同，應制訂的士違例記分制，反映市民普遍認同應透過懲罰性的措施，增強對司機違規行為的阻嚇力，從而改善服務質素。至於當局引入的士車隊制度，53.5%受訪市民認為有助改善的士服務質素。