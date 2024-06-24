當局無意修例 限制搭非法網約車

【本報訊】的士業界與網約車的爭議不斷升溫。當局指會研究如何透過修改法例，更有效處理非法載客取酬的問題，下個月會把研究結果與立法會、業界及持份者分享收集他們意見，再定出未來路向，但暫時沒打算修例規限乘搭非法網約車。

運輸及物流局局長林世雄昨出席一個電視台節目時指出，市民過去對的士服務很失望，期望的士業界做好本分，提升服務，以挽回公眾及旅客的信心。當局指目前收到15份的士車隊的申請，中標結果下月內會公布，由於目前仍在評審階段，故不評論有關申請是否全部均符合要求，只強調最終會發出不多於5個牌照。

已與珠海商討處理大橋高峰期車流 被問及當局要求的士車隊提供網約服務，是否代表已回應訴求，不會再在規管網約出租車方面下工夫時，他指會研究如何透過修改法例，更有效處理非法載客取酬的問題，同時會參考外地經驗，如何更有效規管網約平台，下個月會將研究結果與立法會、業界及持份者分享，收集他們意見，再定出未來路向。至於會否修例規限乘搭非法網約車，他指因為這比較複雜要研究，暫時未有打算。

對於「港車北上」每逢假日及長假期，在港珠澳大橋口岸出現擠塞問題，當局會否考慮增加過境口岸的數目，他指「港車北上」計劃只實施一年，仍在吸取經驗，又指每逢長假期首日，每日約有4,000至5,000輛車使用大橋，現時已經與珠海當局磋商，如何處理高峰期的車流。

「港車北上」於去年7月實施至今，他指有超過6萬輛香港單牌私家車完成申請，大橋日均使用量約1.2萬車次，並不算多，未來會研究如何吸引更多車輛使用，例如在珠江西部及江門等地，吸引更多貨車經大橋往來港口及機場。