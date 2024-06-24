未知登機閘口 有旅客慘「送機尾」

【本報訊】機場昨早航班資料顯示屏幕系統故障，航班資訊無法正常顯示，機場手機應用程式及機管局網站亦受影響，禁區及抵港大堂均有職員以手寫方式更新資料。有不少旅客坦言不便，更有澳門旅客提早近9小時到機場卻「送機尾」；亦有接機人士批評機管局應對稍慢。

系統故障令不少旅客感到混亂，北京旅客付小姐表示，因屏幕故障未能得知登記閘口，擔心會走錯地方而耽誤時間；離境旅客梁先生亦表示，未能聽清廣播，見到禁區內詢問處附近貼出手寫航班資訊，不時見到乘客四處詢問及鼓譟，自己則到閘口查詢才得知所搭航班要提早10分鐘登機。

另外，澳門旅客吳先生原定乘搭昨早9時40分飛往宿霧的航班，他表示昨日凌晨約12時半已到達機場，並於早上6時登記，當時機票未有顯示閘口資訊，進入機場禁區後亦未能找到登機閘口，後來見到相關手寫資訊並到達登機閘口時，航班已經起飛。他指，相關航機每日只有一班，要待第二天才能乘搭。他引述機管局指，要7至14日才可回覆處理詳情，又自言並無提及賠償，「我想要番個處理啫」。

接機市民指機管局應對慢 抵港大堂昨日亦有大批市民等候接機，接英國留學返港兒子的冼先生向本報記者表示，屏幕故障後完全不知道兒子何時及何處出閘，坦言十分不方便，不過兒子航班未有因而延遲。職員於接機大堂擺放白板，以手寫更新資訊，冼先生指白板資訊更新及時，不過認為機管局應對稍慢，而相關白板擺放於接機大堂旅客出口附近，與接機等候位置較遠，亦有欄杆相隔，接機人士不能走近該區域查看。