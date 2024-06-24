機場壞腦旅客頭痕 航班資訊手寫更新

港形象再失分 促交報告查肇因 港府頻推「說好香港故事」，豈料又再「甩轆」！香港國際機場昨早約7時起，發生電腦系統故障，機場航班資訊更新受到影響，旅客無法在顯示屏幕查看航班資訊，變相要職員用白板手寫航班資料供旅客查看。直至下午4時電腦系統初步修復。機場管理局表示，由上午7時至下午3時約有360個班次基本運作正常，強調沒有航班因事故而被取消，事故起因亦非因黑客入侵而致，並就事件向受影響旅客致歉。運輸及物流局則對事件表示關注，要求機管局提交報告。

記者昨日到機場視察，現場所見離境大堂的航班顯示屏在上午仍有顯示，但是無法即時更新資訊。而至下午時間，顯示屏變成全「黑屏」，在禁區內的顯示屏情況亦一樣。當局的後備措施則是分別改用白板及紙張，在板面及紙面上手寫航班資訊、登機時間及登機閘口。

系統至昨晚仍未完全恢復 機管局表示，由於機場航班資料顯示屏幕相關系統故障，機場大樓電子屏幕、網站及手機應用程式「My HKG」的航班資訊未能即時更新。當局又呼籲旅客預留充足時間辦理登機手續，並向航空公司查詢最新航班資料。

機管局機場運行執行總監姚兆聰昨日先後兩次在機場會見傳媒交代事件。姚表示，今次事故主要在於顯示屏幕系統，航班數據則沒有問題，強調仍能做到辦票及登機安檢。他又稱出現問題後便改用另一模式顯示航班資訊，並沒有航班因而受影響需取消行程，只有小量航班延誤，並再次為受影響旅客致歉。機管局工程及科技執行總監梁永基則表示，今次事故沒有發現黑客活動，但網絡系統出現部分異常，影響航班資料顯示屏更新，需啟動預案及進行系統維護；系統於下午近4時已初步復修，稍後會作詳細檢查。顯示屏幕系統至晚上仍未完全恢復，抵港大堂顯示屏至晚上約7時半仍然未能顯示完整航班資訊。

大灣區航空：航班運作正常 運輸及物流局局長林世雄對事件表示十分關注，知悉機管局正全力處理；已要求機管局適時向旅客發放最新資訊，並調查事故原因及向運輸及物流局提交報告。

大灣區航空亦表示，其航班整體運作正常，已即時增派人手在機場協助乘客，地面服務人員除了提醒乘客盡快前往指定登機閘口之外，亦在登機閘口張貼相關的航班資訊，同時呼籲離港乘客提早到達機場。