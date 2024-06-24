強化避雷能力 保供電穩定刻不容緩

【本報訊】中電是次電壓驟降事故發生在雷暴警告期間，主責的環境及生態局表示，中電有必要盡快加強供電系統抵禦惡劣天氣的能力，尤其是雷電影響，減少最近幾個月的高頻率雷暴警告所帶來的風險。另外，局方早前向中電提出，為重大電壓驟降事故設立懲罰方案，當時中電指正考慮有關建議。

環境及生態局局長謝展寰早前約見中電管理層，提出中電有必要從公司文化和整個電力供應系統的管理制度入手，找出問題根本作出改善。謝展寰亦要求中電出資，並由機電署聘請獨立顧問，以複檢過去3年發生的所有電力驟降和供應中斷事故、全面檢視供電系統的管理制度及提出建議，且於12個月內完成工作並提交報告。

是次事故發生後，謝展寰認為不能等待整個檢討結果，有必要盡快加強供電系統抵禦惡劣天氣的能力，尤其是雷電影響；因此已指示機電署署長即時向中電跟進，如何加強供電系統，特別是40萬伏特線路電塔的避雷能力，以降低最近幾個月的高頻率雷暴警告所帶來的風險。機電署亦已按《電力條例》要求中電盡快查明事故成因，以及制訂改善計劃，須於4星期內提交詳細報告。

懲罰電壓驟降 未有定調 另外，鑑於中電近期頻繁電壓驟降事故，引致相當數目的升降機被困事件，以及社會各界有意見認為中電應就電壓驟降事故承擔責任，環境及生態局上月向中電提出，應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制。據局方引述，中電當時指仍在考慮有關建議。