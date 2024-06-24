停電事故不絕 全港4年逾1.2萬宗

【本報訊】兩電停電故障不斷，中電單在今年短短半年內發生至少7宗電力事故，九龍及新界多個地區一度停電，包括早前黃大仙電纜故障令逾2,200戶停電，多人困𨋢。兩電在2019年至2022年的4年間發生多宗停電事故，港燈超過700宗，中電高達逾1.2萬宗。根據機制，兩電在指定時間恢復供電可獲獎賞，中電於2022年發生新界西北大停電下則仍獲得1,940萬元獎賞。

中電於今年1月、3月及本月分別有兩宗電力事故、4月亦有一宗事故。中電青衣牙鷹洲街變電站在元旦（1月1日）便有設備故障，引致短暫電壓驟降，多個升降機暫停運作，引致多人困𨋢。在不足一周（1月7日），青衣長安邨安湄樓地下電纜的接駁位故障，約388個安湄樓用戶上午停電。

在3月19日，元朗凹頭亦有導引線下垂事故，令附近68個客戶電力供應受影響；同月30日中電架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統短暫電壓驟降。事隔剛好一周（4月6日），中電龍鼓灘發電廠設備故障，引致電壓驟降。短期發生的電力事故則在本月12日晚上約8時，黃大仙區內有1.1萬伏特地下電纜發生故障，引致電力供應中斷，影響約2,250名客戶。連同昨日凌晨在多區發生的電力不穩事故，短短半年內已有7宗事故。

火燒電纜橋 中電仍獲1940萬獎賞 環境及生態局早前表示，中電在2022年因為元朗電纜橋起火事故，有17.6萬戶受停電影響，全年亦有2,987宗停電事故，不獲供電可靠性的獎賞，但仍可獲1,940萬元恢復供電的獎賞。中電在2019至2022年間的停電總數高達12,454宗，2019年發生最多次，達3,245宗，最長時間的停電發生在2020年，共2,259分鐘，受影響人數最多則為2022年的元朗電纜橋起火事故。

港燈前年有140宗停電事故，涉及最多8,223戶停電，可獲得供電可靠性及恢復供電共1,840萬元獎賞。由2019年至2022年共4年計算，共有729宗停電，停電時間最多為282分鐘，4年間全數獲得供電可靠性及恢復供電獎賞。