11日兩釀災 熱夜停電恐陸續來

鑽石山 6月23日 電壓驟降：鳳鑽苑昨日因電壓驟降而停電至少約一小時。（胡德威攝）

黃大仙事故話音未落 鑽石山沙田多區又爆鑊 短短11日兩爆電力事故，熱夜停電隨時陸續有來。繼本月12日晚上因兩條高壓電纜故障，導致黃大仙及慈雲山一帶多幢住宅大廈及商場停電後，昨日凌晨2時許，多區電力不穩「跳掣」，其中鑽石山鳳鑽苑一度停電逾一小時，部分居民走到地下乘涼，大呻冷氣、風扇未能使用被熱醒，沙田更有屋苑停電多個小時。中電解釋，連接元朗至深圳的架空供電系統曾短暫電壓驟降，懷疑受到不穩定天氣影響。電機工程師估計架空供電設備或被雷電打中，導致短暫電力故障，促中電增加避雷裝置等。有議員直指中電事故頻生困擾市民生活，必須補償及全面檢視系統。

電壓驟降事故發生在昨日凌晨2時許，元朗、粉嶺、葵涌及沙田等地居民在網上稱疑因電壓驟降，反映屋內燈光「熄一熄」。鑽石山鳳鑽苑亦停電至少約一小時，期間只有走廊及升降機有電，部分居民在單位內以電筒照明，直至凌晨4時20分恢復供電。

居民何女士表示，在凌晨2時55分突然停電，事前未有先兆。她續指，停電之下「熱到瞓唔到覺」，因此到地下乘涼，並指曾致電政府熱線1823查詢，人員卻着她自行詢問中電，感求助無門，大感失望。另有居民指風扇停止運作後被熱醒。

需氧氣機居民 幸有備用品 有居民指家中母親需要使用氧氣機幫助呼吸，幸好家中有備用氧氣，又不斷為母親調整躺臥位置以維持氧氣指數，最終順利度過停電時段。她指事故為居民帶來不便，對需要使用氧氣機的母親更甚，希望管理處或中電能夠有系統地通知居民停電，並提議在下月電費單以折扣作補償。

在屯門山景邨、荃灣富麗花園3座亦有大廈多層樓停電，有居民指受事件影響，導致家中遊戲機故障，而沙田河畔花園住戶程小姐表示，有大廈更由凌晨2點停至9點都沒電力供應，亦未見人搶修，期間斷水斷電，保安亦要慘「焗桑拿」。

中電認衰 將加裝避雷系統 中電表示昨日凌晨約2時47分，連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統曾錄得短暫電壓驟降，期間部分市民可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；部分設備或會因啟動保護裝置而跳掣，但強調電力供應並無中斷。

中電續指發生電壓驟降期間，雷暴警告正在生效，懷疑架空供電系統受不穩定天氣影響。在接獲個別大廈的停電報告後，中電工程人員立即到場了解及檢查，並得悉大廈已安排電工重啟客戶設備，為大廈恢復電力供應，並向市民致歉。

中電總裁羅嘉進昨晚向受影響市民致歉，指極端天氣愈漸頻繁，對電力系統構成挑戰，但稱事故數字與過往相若。羅宣布，中電短期內會加強人手及善用科技，巡查及維修架空電纜及變電站，亦會在停電期間加派人手復電，並善用流動發電車以縮短停電時間。中電亦會在戶外電力設施加裝避雷系統，低窪地區設施安裝防水浸設備等，預計在未來兩至三年陸續落實；長期則會配合政府全面檢視供電系統的管理制度。

專家：料架空電路遭雷擊 資深電機及屋宇裝備工程師何永業表示，近年天氣或較極端，例如雷暴或驟雨較以往頻密。當架空輸電線路設備或被雷電擊中，導致短時間電力故障，繼而衍生電壓驟降。他認為中電可積極考慮針對性多巡查較重要及關鍵的架空線路，亦可添置避雷裝置，減低相似情況再發生。

促設機制補償受影響市民 立法會環境事務委員會主席劉國勳指本港不時發生雷暴警告，若每次雷暴警告都有機會觸發事故，公眾或在天氣不穩定時經常要提心吊膽，損害市民對穩定供電的信心，他認為中電應全面檢視系統，並與港府商討設補償機制，彌補受影響市民的損失。

機電工程署則指，除了按《電力條例》要求中電盡快查明整件事故成因，制訂改善計劃，以及在4星期內提交詳細報告外，亦會成立專責小組，嚴肅跟進中電昨日提出的改善計劃。審視中電推行措施的時間表是否可以加快，以及還有沒有額外措施可以協助強化供電系統抵禦惡劣天氣的能力。

鑽石山 6月23日 電壓驟降：有職員正在處理事故。 何女士指停電期間沒冷氣風扇下「熱到瞓唔到覺」，因而到地下乘涼。 黃大仙 6月12至13日 電纜故障：黃大仙一帶早前發生大停電。 中電表示將會在戶外電力設施加裝避雷系統。