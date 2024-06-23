笑看天下：經濟大幅反彈搵鬼信

香港嘅競爭力排名據云回升，主要源於「本地經濟」和「就業」呢兩項從低位大幅反彈。講真，最近依然見到唔少食肆執笠，連內地餐飲亦連環退租，據說「過江龍」高估人流，搶錯貴價舖位而提早退租；亦有日本過江龍連鎖蛋糕店早於2017年進軍香港，分店曾遍布港九新界，然而最近網民發現，各區都有呢類貴價蛋糕店分店結業或暫停營業，看來經營不易。

事實上，不單止食肆、零售店、超市、電腦商場等執笠，連位於旺角嘅朗豪坊戲院都話7月中結業。阿哥，呢處人流算旺啦，竟然都難以經營，看來會有更多戲院捱唔住，可見本地經濟「大幅反彈」真係搵鬼信。

政府統計處日前公布綜合消費物價指數，上月整體消費物價與一年前同月比較，上升1.2%，較今年4月的相應升幅1.1%略高。剔除所有政府一次性紓困措施嘅影響，綜合消費物價指數在上月嘅按年升幅（即基本通脹率）為1%，亦較4月嘅0.9%略高。衣食住行樣樣升，小市民百上加斤必矣。

疫後本港經濟其實係持續低迷，破產數字更創近年新高。根據破產管理署公布5月破產呈請871宗，係2022年4月以來最高，按月增逾17%，按年更飆升近35%。看來大環境同氣氛都真係麻麻，香港想日夜都繽紛大可夢中尋。無錯，本港樓市自2021年高峰回落逾20%，個別樓盤甚至跌逾30%，之但係，本港樓價依然唔平；有海外機構和調查機構表示，香港樓貴到飛起，租金貴，令香港連續3年成為全球生活成本最高嘅城市！

活在香港，居大不易！係啲堅離地嘅高官先會廢噏甚麼「有仔趁嫩生」；食飽無憂米，海邊白屋談情說愛，邊個唔想做「家明與玫瑰」吖？講嘢！