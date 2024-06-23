撥亂反正：北約換帥 影響全球

之前提過，今年是全球大選年，除了個別國家的領導人及議會選舉和剛結束的歐洲議會選舉，被中俄形容為戰爭機器的北大西洋公約組織（北約），亦即將改選秘書長一職。

北約的影響力早已超越大西洋兩岸，過去30年來不斷向東歐以至歐亞邊緣擴張，最終觸動了俄羅斯的神經，引發影響全球的俄烏戰爭。最近10年北約又嘗試染指亞太區，密謀拉攏日本、南韓、澳洲和菲律賓以某種形式加盟，加劇了區內的軍事競賽，間接導致南海、台海及朝鮮半島局勢升溫，並變相促成了俄羅斯與北韓兩個擁核國家結盟。雖說秘書長只是打工而非老闆，但其人選、立場與處事作風，仍然值得各界關注。

現任北約秘書長斯托爾滕貝格是挪威人，在國內因敗選「失業」才當上現職，各界都估不到他一做便做了10年。其作風強硬冒進，並且與大部分挪威國民一樣仇視俄國，對中國也絕不友善，其反俄及反華立場更超越其成員國老闆。

將接任北約秘書長的荷蘭首相呂特，雖然已表明會繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯，但他在國內以政治手腕圓滑、善於溝通協調見稱，包括據報曾在特朗普擔任總統時，成功避免美國與北約內的部分歐洲成員國鬧翻。呂特這方面的風格和經驗，在往後幾年尤其重要，因為特朗普很可能會再次上台，北約內部的歐美分歧或再現，而歐洲內部的左右翼分裂亦愈趨嚴重，極需要有人居中溝通協調。當然也有人認為，如北約出現內訌甚至分裂，對世界和平才是好事。至於呂特的對華立場，簡而言之就是沒有明顯和既定的立場。這對中國而言可能已是最好的消息，因為在現時的政治氛圍下，北約斷不可能找來一位對中國友好的秘書長。