強詞有理：西方靠估

近年來，中國軍事實力包括常規軍力和戰略核力量持續提升，這是眾所周知的事實，但已達到甚麼水平，沒有人說得準，西方的所謂軍事專家也只能靠估而已。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的報告顯示，中國截至今年1月的核彈頭數目估計有500枚，比去年增加90枚，其中24枚已部署在導彈上。這些數字靠譜嗎？沒有答案，姑妄言之，姑妄聽之。唯一可以肯定的是，中國正積極擴大核武庫，部分核彈頭更是首次處於「高度戰備狀態」，這是毋庸置疑的。

當今世界並不太平，地緣衝突加劇，俄烏、以巴戰火未熄，台海、南海惡浪滾滾，美國磨刀霍霍，中國當然不能鬆懈。西方一直批評中國發展軍力不透明、不可預測，其實兵不厭詐，各國都有權保留自己的軍事機密，哪有完全透明的道理？美國可以將自己的軍事科技全面公開嗎？

兵者，詭道也。中國軍工領域一向保持低調，默默耕耘，不像美國那樣經常大肆宣揚，耀武揚威。所以，中國軍事實力高深莫測，眼見的未必就是事實，西方的評估往往只是瞎子摸象，或管中窺豹，無法反映真實情況。目前中國核彈頭數量也許是500枚，也許是1,000枚，誰知道？這也正是令老美焦慮不安的主要原因，美國蘭德智庫大聲疾呼，指中國已在三大領域超越美國，包括造船、導彈和防空領域，若是繼續發展下去，中國將徹底取代美國成為世界霸主，美國在亞洲戰場上再無一席之地。這番論調明顯有「中國威脅論」的味道，實際上中國從來沒有取代美國成為世界霸主的企圖，但蘭德也指出了一些事實，中國某些領域確實已超越美國，尤其是工業產能方面，中國傲視全球，美國早已無法相提並論。

去年中國官媒罕見地公開一條巡航導彈生產線，從加工製造到質量管控和下線，整個生產流程實現全智能化和自動化。這種生產線當然不止一條，若是戰爭來臨，全國生產線一起開足馬力，估計一天最少可以生產上千枚巡航導彈。而美國媒體曾推測中國目前僅擁有500枚巡航導彈，可謂差之毫釐，謬之千里。

當然，美國五角大樓對中國軍事實力未必無知到如此地步，美軍一方面不斷耀武揚威，一方面強調管控危機，不就是因為本身沒有底氣嗎？民進黨當局寄望美軍馳援，替台獨賣命，無異於癡人說夢。