龍吟虎嘯：讓子彈飛通知書丟了

馬識途大約是當今中國最長壽、經歷最豐富傳奇的作家，2024年3月28日，他過完109歲生日兩個月後離世。馬識途不算很有名，但提到電影《讓子彈飛》，大家大概會有些印象，這部電影正是根據他的小說《盜官記》改編的。

馬識途出生於重慶忠縣，父親馬玉之曾參與辛亥革命，當過縣長，組織手槍隊剿匪，他根據父親的經歷寫成了《盜官記》。馬識途16歲按照家族要求，父親「把他趕出去闖世界」，考入北平大學附屬高中，賦詩：「辭親負笈出夔關，三峽長風捲巨瀾。此去燕京磨利劍，國仇不報誓不還。」後來就讀中央大學工業院化工系，決心「工業救國」。

及後發現工業救國不過是夢，革命才能救中國。加入中國共產黨後，組織上讓他「從事黨的秘密組織工作」；省委組織部部長錢瑛告訴他，這項工作要有堅定的革命信念，要耐得住寂寞，非常危險，是敵人重點抓捕和殺戮的對象。錢瑛問他：我們已經有許多同志犧牲了，你有沒有犧牲的決心？馬回答：有！

1941年1月，由於叛徒出賣，他的妻子——時任中共鄂西特委婦女部長的劉惠馨，和他們剛滿一個月的女兒一起被捕。10個月後劉惠馨犧牲，女兒下落不明；1960年，馬識途才找到離散近20年的女兒。2011年，馬識途參加「劉惠馨英勇就義70周年」活動，賦詩：「暌隔陰陽七十年，今來祭掃淚漣漣。我身愿作恩施土，雨夕風晨伴夙緣。」1960年後，馬識途正式開始文學創作，出版了小說、詩歌、散文20多部500餘萬字。他的革命和官場生涯，包括：鄂西特委書記、川康特委副書記、四川省建設廳廳長、四川省建委主任、中國科學院西南分院黨委書記。

馬識途說，魯迅和巴金對他的文學創作影響最大。講到長壽秘訣，他說，我也不知道怎麼就活過了百歲，好像另外一個世界給我的通知書搞丟了。