瘋狂司機逆線玩轉公路 遇截踩油飆逃

車Cam直擊 執法人員窮追不果 昨日下午，執法部門車輛在粉嶺巡邏時，發現一輛藍色私家車左搖右擺猶如「舞龍」，人員在上水截查私家車擬發告票，詎料司機驅車狂飆。有「車Cam」片段顯示，涉案私家車車尾損毀，在元朗青朗公路逆線飛馳，執法部門車輛啣尾窮追，有貨櫃車司機赫見急煞，情況險象環生。消息指出，初步相信該私家車曾於長青隧道、大欖隧道、青沙公路及汀九橋等主要幹道飆逃，期間至少撞及一部車輛，涉案車輛至昨晚仍下落不明。

昨日下午1時許，執法人員沿粉嶺沙頭角公路巡邏，至近粉嶺樓路對開，人員發現一輛藍色私家車左搖右擺猶如「舞龍」，人員至上水雞嶺迴旋處示意司機停車受查，惟對方未予理會，相反踩油加速逃去，人員隨即尾隨追截。

櫃車急煞冒煙留長胎痕 在社交網流傳多段「車Cam」片段，其中一段顯示一輛車尾泵把損毀的藍色私家車，沿青朗公路逆線飛馳，其他駕駛人士見狀，紛紛減速閃避。一輛沿中線行駛的貨櫃車，司機赫見有私家車逆線行駛，在千鈞一髮之際慌忙急煞停車，導致車胎與路面摩擦冒出白煙並留下長長煞車胎痕。未幾，一輛執法部門車輛逆線駛過，相信正在追截涉案私家車。

另有片段顯示，涉案私家車在長青隧道行駛，一輛執法部門車輛亮起警示燈緊追。消息指，初步相信該輛藍色私家車曾於長青隧道、大欖隧道、青沙公路及汀九橋等主要幹道飆逃，並至少撞及一部車輛。執法部門經初步調查後，把案件暫列「危駕」及「交通意外無人受傷─肇事後不顧而去」處理，涉案車輛至昨晚仍下落不明。

有關「車Cam」片段隨即引起網民熱議，有人稱：「估下係咪快餐車」、「加入咗一架鐵騎追趕，相差距離應該一分鐘」、「疑似隱形戰車加入」、「好少可咁刺激喎！」