援交裸聊騙案 21至30歲受害者佔4成

【本報訊】年輕人是網絡常客，遇上網絡詐騙的機會亦特別高。剛過去的5月份騙案頻生，執法部門分析顯示，21至30歲的年輕人是網絡騙案的最大受害群體，5月份4種常見的網絡騙案高達1,702宗，其中，援交及裸聊的騙案超過400宗，有40%受害人的年齡介乎21至30歲，呼籲市民提高警惕。

網絡老千最大受害群體 執法部門在網上平台披露，5月涉網上購物「中伏」案件有937宗，有26%受害人是21至30歲的年輕人；網上求職騙案有348宗，受害人年齡為21至30歲者同樣達26%。執法部門指，網購蔚然成風，亦同時成為騙徒的狩獵場，呼籲市民不想成為下個獵物，在過數前應先查閱賣家背景、過往的買家評論，以及核實資料無誤等方可能避免風險。

此外，援交及裸聊騙案在上月分別錄得225宗及192宗，21至30歲年輕受害者更高達40%。當局指，青少年血氣方剛，容易受網上色情資訊迷惑，誤墮騙局，提醒年輕一代謹記遠離不良資訊、不過數、不買點數卡及不在鏡頭前裸露就萬無一失。對此有網民則認為詐騙案件無分男女老幼，並非年輕人就一定不被騙，只是還未遇到適合的詐騙手段。