首5個月 村屋爆竊激增173％

【本報訊】今年首5個月全港發生超過3.6萬宗罪案，較去年同期上升3%，當中爆竊案升幅最大，按年升逾30%，而涉村屋的爆竊案更急升173%。執法部門相信，爆竊案上升，與疫後通關市民外遊增加有關，強調已加強巡邏。有地區人士指，村屋爆竊不時可聞，估計與村屋未必有屋苑閘門及保安員有關，建議村民自行安裝閉路電視，外出時鎖好門窗。

通關外出旅遊 致竊案上升 根據執法部門統計，今年首5個月的整體罪案有36,940宗，罪案升幅主要來自爆竊、盜竊及裸聊勒索類別，爆竊案升幅最大，共有604宗，其中涉住宅的爆竊案上升59%，涉村屋爆竊案更急升近173%。執法部門解釋，本港自去年全面通關，不少市民外出旅遊，導致住宅爆竊案上升，呼籲市民外出時鎖好門窗，又稱部門已加強巡邏。

元朗區議員沈豪傑表示，經常聽說有村屋被爆竊，形容情況常見，但又指按數量計不算多。他指，村屋未必有閘門或保安員，且最高只有3層，竊匪輕易入屋。他建議，村民安裝閉路電視，並要鎖好門窗，尤其是外出或旅行期間，「賊人都係取易不取難，開晒門窗即係歡迎人入嚟」。

談到執法部門指已加強巡邏，沈豪傑直言，鄉村範圍大，也不可能全天候巡邏，「冇可能條條村巡晒」，他認為，執法部門主要靠情報追查爆竊問題，村民也應提高警惕。他又指，鄉事委員會每月定期開會，執法部門會派代表出席，並在會上匯報區內罪案情況。

此外，本港首5個月錄得逾1.5萬宗騙案，較去年同期輕微減少。執法部門呼籲市民不要輕信高回報低風險的宣傳，又提醒防範假扮內地官員騙案，強調內地官員絕不會直接聯絡香港市民調查案件。