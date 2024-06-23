情侶大打出手 重拳毆斃女友

唔見身份證動怒 59歲男涉謀殺被捕 年近六旬無業漢，上周五（21日）疑因女友取走其身份證，當日下午登上對方的粉嶺公屋尋找並興師問罪。期間二人大打出手，女友疑遭連番拳毆後倒地毫無反應，更被以為「詐死」而未予理會。至昨日下午，中年漢赫見女友紋風未動始報案，惟她已被證實當場死亡。人員經初步調查後，相信死者身上血漬為鼻血，身上有多處瘀傷，死因則有待驗屍確定。中年漢涉嫌謀殺被捕，已被通宵扣查。

案發現場為華心邨華勉樓，據了解，56歲女死者無業，獨居上址低層一人單位。被捕男子59歲，報稱無業，居於黃大仙東頭邨貴東樓。疑犯與死者為情侶關係，互相認識近20年，雙方未有同居。

以為對方詐死 翌日重返上址 消息稱，上周五下午，中年漢因找不到自己的身份證，由於懷疑被女友取走，遂於同日下午5時許，抵達華心邨華勉樓的女友住所尋找。期間，二人因此事爆發激烈爭執，有人更加情緒失控，連番出拳施襲，女方遭多次揮拳擊中，倒地後沒有反應。有人以為女友「詐死」，故此一直沒有理會。

直至昨日下午約5時，男子返回上址查看，赫見女友紋風未動沒有絲毫反應，知道闖禍後遂慌忙報案求助。救援人員接報趕至，發現女事主身上染血昏迷，經檢查後證實她當場死亡。人員圍封現場，其後多名便衣人員到場調查，另有人員在屋邨垃圾站看守以便尋找證物。執法部門經初步調查後，將案件改列「謀殺」，並且拘捕死者的男友扣查。

據悉，人員經初步檢查後，相信女死者身上的血漬是流鼻血所致，身上有多處瘀傷，疑犯與死者過往沒有家庭糾紛紀錄。案件仍在調查，女死者死因則有待驗屍後確認。