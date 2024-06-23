8旬保安遇襲 留醫3日不治

【本報訊】上周二凌晨3時許，大角咀埃華街大同新邨大衛樓一名當值的姓陳（85歲）保安員，疑因瑣事與一名女住戶發生爭執，陳翁遇襲頭部受傷倒地昏迷，該名姓藍（33歲）女住戶涉嫌傷人被捕。至上周五，留醫的陳翁情況惡化，於中午12時34分被證實死亡。

天眼攝醉娃曾擸雨傘圍欄 據大衛樓另一姓鄧保安員透露，陳翁為替工保安員，6月原定工作5日，出事當日屬第3日。鄧指出，事發於大廈大堂，現場閉路電視拍下女疑犯背影，顯示她蓄長髮、穿黑色上衣，有人疑曾擸雨傘、圍欄襲擊陳翁，有關兇器已被檢走助查。鄧表示不清楚事發起因，但質疑「點解可以咁樣打死人」，並認為上址大部分住戶俱和善，又謂工作至今從未與住戶爭執。

據悉，涉案的藍女任職廚師，事發當日疑因醉酒，由任職售貨員的同齡姓林女友人送回家。當二人抵達大廈時，雙方因藍女醉酒問題爭執，藍女盛怒下撇下林女，先行步入大廈大堂，林女尾隨追上。陳翁見狀替其開門，惟因此招致藍女斥責，陳、藍為此發生口角。期間，有人情緒激動出手襲擊陳翁，林女制止無果遂報案求助。