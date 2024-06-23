東呼即應：直擊食物卡轉售圖利 假難民濫用補助自肥

超市掃貨變賣 東呼即應揭盡醜態 再有南亞假難民偷渡入境，更被揭背後與人蛇集團、黑幫有關，假難民打劫、販毒、偷車，乃不折不扣的治安毒瘤，甚至財政毒瘤。《東呼即應》接獲觀眾反映，懷疑有南亞人利用「電子食物卡」獲取食物後轉售圖利，《東呼》派員連日直擊，驚見假難民「上倉」般將包裝米堆滿貨車，過程中更疑有人帶記者遊花園，又使出金蟬脫殼，棄車而逃。

有讀者向《東呼》報料，指在長沙灣一間超市購物時看到數名南亞裔人士，其中一名女士好像用綠色難民食物卡買食物，但很奇怪，他們分開數次購買，但都是買相同東西，付費後更有兩名南亞裔男士搬貨品上貨車，亦已經不是第一次遇見，故懷疑他們是轉賣圖利。

接應貨車堆滿數十包米 《東呼》攝製隊連續多日到這間超市實地觀察，在5月16日傍晚6時半左右，於超市內發現兩名南亞裔男子，分別從貨架拿取袋裝米、即食麵及橙汁等，當他們走到收銀機時，南亞裔男子展示食物卡，並在帳單上簽名。差不多同一時間，攝製隊發現有疑似假難民同黨的貨車在超市門外守候，南亞裔男子更將一籃接一籃的貨品，從超市搬到門外接應車輛，目測貨車尾箱堆滿了數十包米，就連車廂內的座位亦放滿食物。

貨車之後駛離超市，轉到區內一個商場，有人將車上袋裝米等貨物搬到走廊，突然間貨車司機似乎察覺行藏敗露，出其不意忽然開車駛離現場，記者見狀立即開車緊隨，但貨車故意兜路「遊花園」，最終貨車駛進葵涌某停車場，車內一干人等利用對上址環境的熟悉，以及記者車輛需要拍卡進入停車場，趁機棄車而逃，避過了記者貼身追擊。

雖然無法「人贓」並獲，但港府慷納稅人之慨，結果造就假難民又食又拎乃不爭事實，市民對於當局「寧贈南亞幫」，也不肯謝絕假難民亦頗有意見。市民黃先生不滿，食物卡是給假難民換取食物，他們就拿去變賣；郭先生認為轉售圖利這種事當然不正確；石先生批評這是很自私的行為。

社署稱將轉介執法部門 涉事超市公共關係部回覆指，在調查當中發現個別員工違反相關服務守則，已與涉事員工終止僱傭合約，同時已通報社會福利署有關個案的處理。

社署回覆指，聲請人只可到食物承辦商的商店提取食物自用，其中並不包括香煙和酒精類飲品等，亦不得兌換現金及不可轉讓他人。過去一年合共20名聲請人因涉嫌違規，而被停止發放電子代幣，政府與承辦商會繼續密切監察情況，並持續優化相關措施防止濫用情況，若事件牽涉刑事成分，將會轉介執法部門跟進調查。

至於發放電子食物卡的香港國際社會服務社則回覆指，為加強打擊濫用電子代幣的情況，自今年2月起實施一系列措施，包括將較易轉售的食品類別，例如米及飲品，增設購買金額上限，以防止聲請人大量購買同類食物套現。

議員陳穎欣表示，目前香港有超過一萬名免遣返聲請者，有不少在香港作奸犯科、擾亂治安，被揭發把發放的電子食物卡再轉售圖利，變相將港府公帑淪為他們搵外快的工具，這方面是絕對不能接受，過去也在議會提出質詢，人道支援顯然已變成他們的賺錢渠道。

在執法力度和成效方面，陳指經過兩年的檢驗，看到仍然有需要改善的地方，認為當局應避免再使用電子食物卡，反而改為讓有需要的難民聲請者到指定非政府組織領取實質食物，防止他們使用食物卡去轉售圖利。她強調，政府一定要高調執法，加大把關力度，不要再在這問題上拖拖拉拉。

有疑似同黨的貨車在超市門外守候，並將食物搬上車。 東網版面新設計一撳即睇 車廂內放滿食物。 東呼即應爆料熱線