同芯小領袖認識弱勢 助推共融

【本報訊】同芯慈善會昨日在香港理工大學紅磡灣校園舉行第二屆「同芯小領袖」培訓計劃結業禮。計劃以共融為題，以「傷健共融」及「長幼共融」為軸心；透過體驗弱勢社群日常生活面對的困難，學習如何規劃及籌備社會服務，培養學員良好品格、愛心及領導力。

設遊戲表演 邀長者參與 是屆小領袖培訓計劃共有3間學校，分別為啟基學校（港島）、東莞同鄉會方樹泉學校、港澳信義會黃陳淑英紀念學校，合共有85位小學4至6年級學生參與。計劃為期超過半年，內容包括讓小學員認識義務工作的價值、建立團隊精神及關係、服務傷健人士或長者的技巧，以及實際籌劃服務等。有學校的「小領袖」就為「老友記」籌辦活動，設置攤位遊戲及表演等項目，並邀請社區內的長者參與。

計劃中，有不少學員表現優異，其中10位被選為「傑出小領袖」及3位「星中之星」。一眾小領袖亦設計了一系列攤位遊戲，與嘉賓和家長互動交流。慈善會就表示，希望繼續推動「同芯小領袖」培訓計劃在更多學校開展，從而讓更多小學生能夠參與。