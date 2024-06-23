醫健通推跨境健康紀錄 港大深圳醫院下月試行

【本報訊】立法會衞生事務委員會連同當局，昨到粵港澳大灣區兩間內地三級甲等醫院，包括中山陳星海中西醫結合醫院和香港大學深圳醫院進行職務訪問，加深了解內地三甲醫院的最新服務及醫療水平，並就如何進一步推動跨境醫療協作交流。當局提到，港大深圳醫院將於下月15日起，試行醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」新功能，以配合跨境醫療協作。「跨境健康紀錄」功能只適用於指明及認證的境外醫院，以保障市民的醫療數據安全。

當局指，醫護人員在獲合資格使用長者醫療券的香港長者展示相關二維碼後，便可在長者就診時瀏覽其醫健通戶口內過去3年的電子健康紀錄副本。「個人資料夾」功能則讓醫健通用戶把在境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄存放在醫健通個人健康戶口，以便利保存和運用來自境內外的個人病歷紀錄。

當局強調會保障香港市民健康，持續提供優質醫療服務，絕不會將照顧香港市民健康的責任轉移至內地醫療系統，又指政府在制訂跨境醫療措施時，除了支援選擇在內地發展和生活的香港居民的醫療需要，也會考慮相關措施對內地社會資源和人民生活所構成的影響。