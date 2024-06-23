上月393宗積金投訴 多涉僱主欠供款

【本報訊】強制性公積金計劃管理局向立法會人力事務委員會提交文件，交代強積金制度的最新實施進度情況。文件顯示，上月積金局共接獲393宗投訴，當中351宗是針對共235名僱主作出的投訴，以僱主拖欠供款最常見，其次為僱主沒有安排僱員參加強積金計劃。

積金局表示，今年5月積金局共接獲393宗投訴，當中351宗是對僱主的投訴，佔整體89%，其中以僱主拖欠供款最多，有338宗；其次為僱主沒有安排僱員參加強積金計劃，錄106宗；至於其他，例如沒有供款紀錄，以及強迫把身份由僱員轉為自僱人士的投訴，則分別錄9宗及兩宗。而餘下42宗投訴，則是對受託人/中介人或與職業退休計劃等有關。

勞工處同期亦接獲37宗涉及強積金的投訴，該等投訴均與涉嫌不當地扣減僱員的工資及拖欠供款有關。而在今年1月1日至5月31日期間收到的219宗投訴當中，有20宗經調停或提供意見後獲解決；119宗已經轉介到勞資審裁處/小額薪酬索償仲裁處仲裁；11宗轉介到破產欠薪保障基金；69宗個案涉及的僱員已在勞工處落案追討，正等待調停結果。

積金局發38申請傳票 檢控方面，積金局今年5月就拖欠供款共發出38張申請傳票，兩張為提供虛假陳述；沒有遵從法院的命令及僱主沒有安排僱員參加強積金計劃，則各一張。供款附加費方面，積金局則向3.26萬名僱主發出通知書。同期局方亦主動巡查了76間僱用機構。